Via Riu Mortu, dove la strada sprofonda 

Dopo aver imboccato la rotonda su cui campeggia la scritta “Benvenuti a Monserrato", lo scenario è ossimorico. Poche decine di metri separano la rotatoria appena riqualificata, ornata da fiorellini rossi, gialli e lillà, dalla corsia di via Riu Mortu in direzione via San Valeriano, nuovo spauracchio degli automobilisti monserratini. In cui, sotto il peso del traffico, l’asfalto sta cedendo.

Situazione critica

Il dislivello tra il centro e le parti laterali della carreggiata, dove passano le ruote dei veicoli, è visibile a occhio nudo. Troppi e troppo pesanti per quell’asfalto ammalorato, i mezzi che ci transitano ogni giorno, comprese tre linee degli autobus. Inevitabile la frustrazione degli abitanti: tanti, pur preferendo il semi anonimato, non nascondono i disagi. Come Rossana, residente nella vicina via Monte Lonis, «sembra che sotto l’asfalto ci sia il vuoto, altrimenti è inspiegabile vederlo in queste condizioni, ci sono punti pericolosissimi», e Giovanni, residente proprio in via Riu Mortu, «la situazione è complicata dal passaggio degli autobus, ma più di mettere una pezza non fanno».

La rabbia

Per Carlo Porcu, «con la strada in queste condizioni basta un attimo perché l’asfalto si riapra. Anche camminare nel marciapiede è difficile, viste le pessime condizioni». Federico Sanna aggiunge che «in questa strada passano tanti ragazzi in moto, c’è da augurarsi che non succeda niente di brutto». La settimana scorsa gli operai del Comune sono passati da quelle parti: ora le voragini più profonde sono coperte. Ma il cedimento resta. «Nelle arterie più importanti e trafficate non servono interventi tampone. È fondamentale predisporre periodici interventi strutturali, che interessino l’asse stradale sotto l’asfalto, logorato dal tempo e dal passaggio di automezzi», sostiene il consigliere di opposizione Andrea Zucca. «Invece ci ritroviamo con una via che sprofonda e una colata di bitume che non è in grado di sopperire».

Il Comune

L'intervento strutturale è nei piani dell’amministrazione, ma non sarà imminente. Stando al Programma triennale dei Lavori pubblici, l’opera partirà nel 2027. Anche se non è escluso che si possa cominciare prima. «Stiamo interloquendo con la Regione per definire un accordo quadro che ci permetta di ottenere finanziamenti e rifare integralmente la strada», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. «In attesa che la situazione migliori dal punto di vista economico, continueremo a mettere in sicurezza l’asfalto come fatto la settimana scorsa».

RIPRODUZIONE RISERVATA