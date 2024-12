Via Risorgimento, patto con il Comune per cedere la strada 

Dopo decenni di attesa sembra avviata a una soluzione la vicenda degli oltre cento residenti delle tre palazzine di via Risorgimento che raggruppano 30 appartamenti. Bastano poche ore di pioggia per trasformare l’ingresso delle case in un enorme pantano tra fango e enormi pozzanghere. Sembra di trovarsi di fronte a un sentiero di guerra tra buche e voragini e a nulla sono valse le tante promesse delle diverse amministrazioni che si sono alternate.

Ma ora la nuova maggioranza, guidata dal sindaco Stefano Altea, ha le idee chiare e si arriverà a una cessione delle aree private, un fatto che permetterà l’intervento del Comune. «Dopo quasi 20 anni la nostra amministrazione – spiega Altea - porterà a termine l'acquisizione della via Risorgimento. Era una promessa elettorale che abbiamo mantenuto e che permetterà al Comune di poter intervenire per riqualificare l'area. C'è già uno studio elaborato dai nostri uffici che ci consentirà di partecipare a futuri bandi di riqualificazione urbana di quell'area. Dopo tanti anni e tante amministrazioni finalmente le 30 abitazioni di via Risorgimento hanno una certezza sulla proprietà dell'area e si potrà proseguire con le opere di miglioramento. Tra breve tempo verranno convocati i proprietari per la stipula dell'atto notarile al quale seguiranno le procedure catastali già affidate dal Comune».

Ad oggi le strade interne che conducono ai diversi appartamenti si trasformano in inverno in laghi di fango tra pozzanghere e dislivelli improvvisi. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA