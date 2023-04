Via Risorgimento, parcheggio chiuso 

È stata chiusa l’autorimessa interrata di piazza Mercato, tra via Risorgimento e via Don Minzoni a Samassi. La sospensione in via precauzionale del parcheggio è stata decisa da un’ordinanza sindacale, a seguito di un sopralluogo congiunto tra il responsabile dell’area edilizia privata, urbanistica e servizi manutentivi e tre rappresentanti del comando dei vigili del fuoco di Cagliari, effettuato lo scorso 13 aprile. Nessuna dichiarazione dell’amministrazione rispetto a quanto riportato nell’ordinanza: «Emerso che vi sono alcune questioni di carattere tecnico amministrativo da risolvere, è stata riscontrata la necessità di effettuare delle verifiche tecniche amministrative in merito all’accessibilità all’autorimessa, benché non sia ancora pervenuto il verbale di sopralluogo. Per questo si sta provvedendo all’affidamento ad un professionista competente in materia di antincendio al fine di verificare la documentazione tecnica amministrativa e gli ulteriori adempimenti connessi all’utilizzo dell’autorimessa». Esclusa l’ordinanza, nessun preavviso o comunicazione ai cittadini, né informazioni sui motivi specifici che hanno portato alla chiusura o indicazioni su quando potrebbe riaprire. Si legge nell’ordinanza che «non è possibile determinare ad oggi il tempo necessario per verificare quanto sopra ed eventualmente procedere agli adempimenti conseguenti».

In Aula

A chiedere più trasparenza, la minoranza: «Prima la chiusura del mercato civico, poi l’ordinanza che chiude il traffico veicolare in piazza mercato e ora questo – così la consigliera del gruppo di minoranza “Samassi Riparte”, Anna Cara – i cittadini di Samassi si sono visti privare di alcuni servizi essenziali. Nonostante le nostre richieste e interrogazioni non abbiamo ricevuto risposte esaudienti e nella stessa ordinanza non vi è un motivo chiaro. I cittadini così come noi consiglieri ci chiediamo quali siano gli effettivi problemi relativi a quest’area pubblica».

I disagi

I disagi sono denunciati anche dai commercianti, che lamentano la mancanza di una comunicazione ufficiale che preavvisasse della chiusura. «La situazione è tragica, le persone non trovano parcheggio, non c’è posto neanche per i nostri clienti – così il pasticcere Roberto Serra –. Quest’area è molto frequentata, il sabato e la domenica peggiora la situazione perché c’è più movimento e si crea il caos. Giovedì mattina, con il mercato settimanale, le persone non sapevano dove parcheggiare perché i posti sono pochi e solo noi abbiamo un paio di macchine che prendono parte del parcheggio per i clienti, non lasciando posto ad altre vetture». «Non sappiamo perché sia stato chiuso, solo che al momento non c’è possibilità di riaprirlo – racconta il fioraio Riccardo Cocco –. Tutti gli impiegati delle varie attività che sono qui nel circondario si sono ritrovati senza parcheggio e con le persone che vengono a fare la spesa si creano disagi. Non ci sono abbastanza parcheggi per tutti, sono pochi e solo da un lato della carreggiata».