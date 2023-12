Via Risorgimento nel fango: «Adesso basta» 

Con le prime piogge l’accesso alle case è diventato un incubo tra fango, pozzanghere e degrado. I cento residenti delle tre palazzine di via Risorgimento, che raggruppano 36 appartamenti, a San Gavino vivono da decenni nell’abbandono più totale in mezzo alle pozze d’acqua in inverno e alla polvere d’estate e con una strada d’accesso alle abitazioni segnato da buche e voragini. La situazione va avanti da decenni tra promesse di intervento (soprattutto prima delle elezioni comunali) mai mantenute e i problemi restano per questo agglomerato di case. Ora con le piogge autunnali si presentano i soliti problemi anche se i residenti da tempo hanno ceduto al Municipio gli spazi comuni per permetterne la sistemazione. La situazione è insostenibile come rimarca Anselmo Maxia, uno dei residenti: «Nelle nostre palazzine ci sono degli anziani, delle persone con disabilità e diventa impossibile passare. La situazione è tragica, l’auto che avevo prima è stata danneggiata dalle voragini».

Per il consigliere del gruppo misto Stefano Altea occorre intervenire con urgenza: «I residenti degli appartamenti di via Risorgimento subiscono da decenni l’inerzia di un’amministrazione che ha promesso di intervenire. Nel programma elettorale di quest’amministrazione era espressamente indicata la riqualificazione di questa via, mentre questa promessa è stata disattesa come tante altre». Ma il sindaco Carlo Tomasi promette: «Nessuno dimentica via Risorgimento e dei suoi abitanti. Tenteremo di compiere un ulteriore sforzo per porre rimedio alle criticità più impellenti e consentire ai residenti di fronteggiare più serenamente la stagione delle piogge». ( g. pit. )

