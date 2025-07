Via Riola chiusa al traffico per l’apertura del cantiere 

Lavori in corso in via Riola a Guspini: il percorso rurale è stato chiuso al traffico per consentire il raddoppio della sede stradale e la sistemazione del fondo e le cunette di scolo delle acque piovane incanalando i reflui in un antico fossato. I lavori sono frutto di un accordo tra il Comune di Guspini e la Tecnoservice, la società che gestisce la raccolta differenziata.

L’impresa realizzerà a proprie spese il raddoppio della sede stradale per consentire di raggiungere l’ecocentro da un’altra entrata. L’ufficio tecnico comunale ha approvato la progettazione tecnica e la ditta di Pierpaolo Schirru realizzerà l’opera viaria attesa da parecchi anni. Il percorso stradale che dal centro abitato porta nell’agro del paese è frequentato da proprietari di orti e giardini che ogni giorno si recano in campagna per svolgere le attività agrarie utilizzate per usi familiari. La strada – che costeggia anche la parte retrostante del cimitero – si trovava in una situazione poco curata e, a tratti, non garantiva adeguata sicurezza. Gli attuali lavori consentiranno un’adeguata viabilità e consentiranno di realizzare un tracciato stradale utile per mettere in comunicazione, agevolmente, vari siti dell’agro.

