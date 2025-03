Via rifiuti ed erbacce, pulito il Parco Magico 

Torna a splendere il Parco Magico. Ieri mattina, gli addetti della cooperativa I Progetti hanno portato avanti un intervento completo di pulizia del parco: prato diserbato e via rifiuti, erbacce e cicche abbandonate, per restituire un ambiente di nuovo curato. «Proseguiamo con i progetti di manutenzione per migliorare la città», dice l’assessore Saverio De Roma. «Ricordo ai cittadini l'importanza di collaborare per mantenere questi spazi puliti». In giornata anche la pulizia degli spazi esterni della biblioteca comunale.

