Via reti e attrezzature intorno al canale navigabile 

Dovranno restare libere le zone pedonali a ridosso del canale navigabile di Porto Pino.

Lo prevede la nuova ordinanza del Comune di Sant’Anna Arresi predisposta dal sindaco Paolo Dessì per gli operatori della pesca e per coloro che possiedono imbarcazioni ormeggiate nel canale e nel pontile. Dovranno essere lasciate libero da ogni impedimento fisico - si legge nell’ordinanza - comprese le attrezzature da pesca e tutt’altro che crei intralcio alla fruizione del tratto pedonale. Le attrezzature potranno essere momentaneamente posizionate oltre l staccionata e lo spazio verde a bordo banchina.

«Si tratta di un atto dovuto - fa sapere Dessì - frutto di un accordo fatto con gli operatori della pesca a inizio estate. Abbiamo dato tempo e possibilità a tutti di organizzarsi e c’è stata tanta collaborazione. Ora spetta a tutti far sì che si possa proseguire in questa direzione, ma dalla prossima settimana in caso di inosservanza si passerà alla rimozione forzata e a relative sanzioni».Soddisfazione anche dai pescatori come fa sapere Laura Seu: «A seguito dell’incontro in Comune dove era stato chiesto di ridare più decoro alla banchina, io ho provveduto a rimuovere le mie attrezzature non utilizzate in questo periodo, penso sia corretto che la passeggiata sia fruibile sia per noi lavoratori ma anche ai residenti e turisti».

