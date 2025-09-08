Via Repubblica e via Roma, traffico deviato per i lavori 

Al via, a giorni, a Nuraminis i lavori di manutenzione straordinaria di alcune importanti strade interne ed extraurbane. Al centro dei cantieri, del costo complessivo di 180mila euro, via Repubblica e via Roma che rappresentano una delle direttrici principali della viabilità del paese, via Samatzai e la via Segariu che collega con la frazione Villagreca (in entrambe è prevista la posa di un nuovo manto d’asfalto).

Delicato l’intervento nelle vie Repubblica e Roma (l’una la continuazione dell’altra), messe a dura prova dall’alta densità di traffico veicolare (anche di mezzi pesanti) cresciuto dopo l’istituzione del senso unico di marcia, dissestate in seguito ai recenti lavori di posa dei cavi della fibra ottica. Ora l’intervento di manutenzione straordinaria, che prevede la rimozione dell’asfalto esistente prima della nuova bitumazione e del ripristino delle cunette laterali.

Il sindaco di Nuraminis Stefano Anni indica i tempi di esecuzione delle opere: «Complessivamente, per tutti i lavori, credo ci vorrà un mese circa, ma sulla via Repubblica e via Roma mi auguro si possa terminare nel giro di qualche giorno». I

Il traffico delle vie Repubblica e Roma chiuse sarà accolto dalla via San Sebastiano per quanto riguarda il traffico locale, ma la segnaletica indicativa di cantiere condurrà il traffico direzione Sassari e Samatzai lungo la via Donori, la strada del cimitero e da qui si svolterà per Samatzai. (i. pil.)

