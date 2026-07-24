Via Repubblica a pezzi, i disagi continueranno 

Alzi la mano chi non ha perso la pazienza almeno una volta percorrendo via Repubblica a Lanusei. Una delle strade più trafficate del paese è una trincea. Chi la percorre quotidianamente sa che dovrà fare slalom tra buche e voragini. I lavori per il rifacimento dell'asfalto sarebbero dovuti partire da tempo, ma del cantiere, al momento, non c'è nemmeno l'ombra. A occuparsene dovrà essere la Siat, l'azienda che ha eseguito gli interventi per la posa della fibra ottica. I segni dei lavori sulla carreggiata ci sono tutti. Secondo gli accordi con il Comune, non si sarebbe dovuto intervenire con semplici rattoppi, ma con il rifacimento completo del manto stradale. Le notizie, non sono buone. Nonostante fosse già stata individuata un'impresa, questa pare abbia rinunciato all'incarico e ora sarà necessario procedere con un nuovo contratto. Risultato? Non ci sono ancora certezze sui tempi di avvio dei lavori. «Mi auguro che si riesca a contrattualizzare al più presto la nuova ditta e che i lavori possano finalmente partire. Ci passo anch'io tutti i giorni, vedo e percorro quelle buche. Capisco benissimo il disagio dei cittadini», afferma la vicesindaca Maria Tegas. In tutto ciò però dà almeno una buona notizia. Entro Ferragosto partiranno i lavori Anas per i nuovi asfalti in viale Italia. Altra strada da bollino rosso. (f. me.)

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