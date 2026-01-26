VaiOnline
27 gennaio 2026 alle 00:30

Via Regina Margherita, stop forzato delle lezioni 

Dopo la chiusura per l’allerta meteo della settimana scorsa, gli studenti della scuola di via Regina Margherita si preparano ad un altro stop forzato delle lezioni. Questa volta a costringere a interrompere l’attività didattica nelle giornate di oggi e domani è la necessità di effettuare i lavori per il ripristino del riscaldamento. Il mancato funzionamento dell’impianto infatti, come si legge nell’ordinanza del sindaco Graziano Milia, «non consente di garantire condizioni ambientali adeguate allo svolgimento delle attività didattiche», tenuto conto anche «delle rigide temperature previste per i prossimi giorni e del conseguente aggravamento delle condizioni di disagio per l’utenza scolastica e il personale».Si è pertanto ritenuto di intervenire con urgenza e di chiudere la scuola «per motivi di tutela della salute e della sicurezza degli alunni e del personale scolastico». L’edificio scolastico resterà accessibile «esclusivamente al personale tecnico e amministrativo per lo svolgimento delle attività urgenti e per l’esecuzione degli interventi necessari alla risoluzione delle criticità, fermo restando il divieto di svolgere attività didattiche e di mensa». Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente giovedì, se i lavori sui saranno regolarmente conclusi. (g. da.)

