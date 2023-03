Via Rasella, bufera su La Russa 

Durissima l'Anpi: per il presidente dell'Associazione nazionale dei partigiani, Gianfranco Pagliarulo, parole «indegne per l'alta carica che ricopre La Russa e un gravissimo strappo teso ad assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza. Il terzo battaglione del Polizeiregiment, colpito mentre sfilava armato fino ai denti stava completando l'addestramento per andare a combattere gli Alleati e i partigiani, come effettivamente avvenne».

L' azione dei partigiani in via Rasella è stata «tra le meno gloriose della Resistenza, tutt'altro che nobile. Furono uccisi i componenti di una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia sui romani, antifascisti e non». Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a Terraverso, il podcastdi Libero, facendo scoppiare una bufera politica.

I partigiani

Durissima l'Anpi: per il presidente dell'Associazione nazionale dei partigiani, Gianfranco Pagliarulo, parole «indegne per l'alta carica che ricopre La Russa e un gravissimo strappo teso ad assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza. Il terzo battaglione del Polizeiregiment, colpito mentre sfilava armato fino ai denti stava completando l'addestramento per andare a combattere gli Alleati e i partigiani, come effettivamente avvenne».

Polemica rovente

Più tardi, La Russa precisa di non aver usato l’espressione «azione ingloriosa», ribadendo il giudizio sulla rappresaglia nazista: «Confermo la mia condanna durissima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, una delle pagine più brutali della nostra storia».

L’opposizione attacca

Ma la polemica non si placa: tutta l'opposizione lo attacca. Per la segretaria dem, Elly Schlein, da La Russa «parole indecenti, inaccettabili per il ruolo che ricopre». Per la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, «è un'offesa alla nostra storia, da cui è nata la democrazia». Per il suo collega al Senato, Francesco Boccia, «un esempio di revisionismo storico che sposa il punto di vista dei fascisti». Il dem Marco Furfaro: «La Russa si ricordi di essere il presidente del Senato e non un militante missino. O si dimetta». Per Gianni Cuperlo, «è un nostalgico dichiarato del fascismo, dunque un fascista, e non può essere la seconda carica dello Stato».

Molte reazioni

Netti i Cinquestelle: per il capogruppo alla Camera, Francesco Silvestri, da La Russa «rigurgiti ideologici e il tentativo di distrarre l'opinione pubblica dalle inadeguatezze del Governo». Nicola Fratoianni (Avs): «Parli un po' di meno e studi un po' di più, almeno la storia». Caustico Carlo Calenda: «Sono ammirato dalla determinazione con cui La Russa dimostra l’inadeguatezza come presidente del Senato».

