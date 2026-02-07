Via Quirra, scoppia la guerra delle celle frigo 

L’opposizione parlava di un passo verso la «morte annunciata» del mercato civico, l’amministrazione di un «ulteriore rilancio» della struttura. Al centro della discussione, però, c’è soprattutto la soppressione delle celle frigorifere comuni, entrata in vigore dal 31 gennaio al mercato civico di via Quirra e destinata ad avere un impatto diretto sull’organizzazione e sui costi degli operatori.

Per l’assessore allo Sviluppo economico e ai settori produttivi, Carlo Serra, si tratta di una scelta «maturata al termine di un percorso condiviso». Una definizione che molti operatori del mercato faticano a riconoscere, alle prese con una riorganizzazione improvvisa e con nuove spese da sostenere. A preoccupare è soprattutto la fine del servizio di stoccaggio comune: ogni stallo dovrà ora dotarsi di una propria cella frigorifera, affrontando in autonomia costi di acquisto, installazione e gestione.

«Per ora non penso all’acquisto – racconta Massimo Murgia, produttore ortofrutticolo –: sarebbero spese ulteriori che temiamo di non riuscire a sostenere». Una preoccupazione che attraversa più settori del mercato. «Noi siamo fortunati, avevamo già una cella di proprietà nel nostro box – spiega Alessandro Porceddu, titolare di un banco del pesce –. Ma non tutti hanno lo spazio necessario: molti box sono più piccoli o meno profondi, senza contare i costi di gestione». Dal suo box-macelleria Sergio Medas, rappresentante di categoria ed ex membro del comitato, ricostruisce la prima settimana dopo lo stop: «Ci si aiuta tra colleghi, chi ha già una cella dà una mano. Qualcuno sta utilizzando anche le celle di piazza Nazzari». Resta però l’amarezza: «Avevamo appena rinnovato le concessioni, che per i prossimi dieci anni comprendevano anche lo stoccaggio nelle celle comunali. Ora dobbiamo trovare una soluzione a una situazione inattesa».

Una decisione davvero condivisa? La risposta che arriva da molti stalli è netta: «Assolutamente no». Gli operatori parlano di una sola comunicazione verbale, senza Pec o documentazione ufficiale: «Non è stata una richiesta partita da noi, ma una decisione comunicata».

La soppressione delle celle comuni si inserisce in un quadro più ampio di revisione dei servizi. Anche il sistema di facchinaggio è stato interrotto (prorogato fino al 31 ottobre 2026 solo per il mercato di piazza Nazzari) e dal primo lunedì di febbraio gli operatori si sono organizzati con una nuova ditta scelta in autonomia. Una soluzione che, se per alcuni ha funzionato sin dai primi giorni, per altri ha comportato grandi difficoltà iniziali. Al piano superiore il problema sembra essersi risolto rapidamente. «In alcuni casi ci troviamo anche meglio – conferma Medas –: sono stati più veloci della ditta precedente». Diversa la situazione in altri reparti, in particolare quello delle macellerie, dove nella fase iniziale i commercianti hanno dovuto occuparsi direttamente del trasporto delle merci.

Resta infine una sensazione diffusa di abbandono. «Ci sentiamo ancora una volta messi da parte – sottolineano Murgia e Porceddu –: i nostri problemi restano irrisolti per anni, mentre al mercato di San Benedetto i lavori vanno avanti». «Disservizi come questi – conclude Murgia – rappresentano passi verso la morte del mercato, ma non certo per nostra volontà». Più prudente Fabrizio Carboni, membro del comitato degli operatori di via Quirra: «Non resta che attendere la prossima riunione tra direzione e amministrazione per capire il da farsi. Speriamo di sapere al più presto se questa situazione sarà temporanea o meno, fiduciosi però nel dialogo con il Comune».

