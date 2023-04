Via Quirra, pericolo nella piazza senza nome «Tanti pedoni sono caduti, si faccia qualcosa» 

La situazione da anni è la stessa: le piazze di Is Mirrionis versano in condizioni di estremo degrado, abbandonate a se stesse oltre ad essere senza nome. Potrebbero rappresentare punti di ritrovo importanti, per i tanti anziani della zona così come per i numerosi studenti universitari fuorisede che proprio lì vivono in affitto, ma basta fare un breve giro all'interno del quartiere per capire in che stato si trovano.

La situazione peggiore è quella dell’ampia piazza davanti al mercato di via Quirra: la pavimentazione, in più punti, non solo è sconnessa ma presenta anche tagli obliqui dove si sono depositate pietre di grosse dimensioni e muschio proveniente dagli alberi. Le panchine sono lerce, ricoperte di scritte così come i muri di cinta della piazza. «Camminare qui senza cadere è una impresa», osserva Maurizio Fanzecco delle Acli che già un anno e mezzo fa aveva fatto presente la necessità di un urgente intervento di riqualificazione. «Varie persone sono scivolate, procurandosi danni non da poco come fratture e traumi contusivi di vario tipo. Inoltre, non è mai stata levata una transenna collocata da tempo e che rende ancora più insidioso il transito».

Lo scenario è speculare in via Cornalias angolo via Quirra, così come in via Quintino Sella e in via Enrico Serpieri. Inoltre poco distante c’è uno spazio sterrato meta da sempre dei tossicodipendenti. «Purtroppo a questa lista dobbiamo aggiungere anche via Is Mirrionis segue numerazione dove ci sono altre piccole piazze degradate e prive di nome», conclude Fanzecco. «Questi sono luoghi che meritano di essere vissuti, non di essere in balia del caso».

