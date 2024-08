Via Quirra, a fuoco l’auto di un dipendente del Comune 

Ha parcheggiato l’auto vicino all’ingresso della zona carico e scarico del mercato di via Quirra, come fa tutti i giorni. Mezz’ora dopo il suo arrivo dalla sua Renault Megane si sono sprigionate le fiamme, che l’hanno danneggiata, forse irrimediabilmente.

È, con molte probabilità, un attentato quello che ieri mattina intorno alle 6,30 del mattino ha subito Pietro Paolo Collu, dipendente del Comune che si occupa di controllare che tutti, all’interno della struttura di vendita, rispettino i regolamenti. Sul parabrezza dell’auto è stato trovato un innesco, e in terra è stato rinvenuta una bottiglia d’alcol vuota.

L’allarme

Avvertito da alcuni colleghi, Collu ha utilizzato dapprima un estintore per tentare di domare le fiamme, poi i vigili del fuoco hanno fatto il resto. Sarà la loro relazione a togliere il punto interrogativo sulla volontarietà del gesto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che indagano sull’episodio. Certo è che l’auto non è assicurata per atti vandalici e, dunque, dovrà essere rottamata.

Le indagini

Impiegato amministrativo del Comune, circa quattro anni fa Collu è stato trasferito nel mercato di circa 3000 metri quadrati che ospita oltre 90 concessionari, di cui 28 circa nel reparto ittico.

Non si può escludere che l’atto intimidatorio sia legato alla sua attività ma a stabilirlo con certezza saranno le indagini avviate dai militari.

RIPRODUZIONE RISERVATA