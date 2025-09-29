VaiOnline
Sassari.
30 settembre 2025 alle 00:38

Via Quasimodo, maxi investimento per l'asilo 

Quasi 3 milioni e mezzo di euro per il Polo dell’infanzia di via Quasimodo, nel quartiere di Monte Rosello. La prima opera conclusa in città coi fondi del Pnrr è stata illustrata ieri alle commissioni congiunte Lavori pubblici e Politiche educative. «In tutto mille metri quadrati - spiega l’assessore del primo settore, Salvatore Sanna - Contiamo di inaugurarla per il prossimo anno scolastico». La parte interna è finita, mancano solo i lavori per l’ingresso e le aree vicine che si compiranno grazie ai 377mila euro finanziati dalla Giunta nell’ultimo assestamento di bilancio, in aggiunta ai 140mila del precedente esecutivo versati nel 2021.

Saranno 50 i bambini che potranno frequentare la struttura, disposti lungo tre blocchi divisi per colori alle pareti e fasce d’età: fino ai 12 mesi, 12-24, 24-36 mesi. «Si tratta di una svolta epocale- commenta l’assessora alle Politiche educative Nicoletta Puggioni - Tornerà in funzione un istituto chiuso 12 anni fa per un danno strutturale».

La scuola presenta un’impiantistica all’avanguardia, tra pavimenti in legno laminato, riscaldamento a terra, videosorveglianza e sistema d’allarme, e una cucina che include i pasti anche per i bambini celiaci o con intolleranze alimentari. ( e. fl )

