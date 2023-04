Via Quartu, vince il decoro 

Soddisfatti i quartuccesi, ma soprattutto i residenti del condominio al numero 137, che pazienti hanno aspettato di vedere riqualificata l’area. Troppe volte, infatti, per accedere alle proprie case sono stati costretti a fare lo slalom tra erbacee, sacchi di rifiuti e per anni hanno sopportato la presenza di due vecchie auto abbandonate, ritirate solo nel giugno del 2020 dalla polizia locale, dopo una loro ennesima segnalazione.

«Avevamo promesso ai nostri concittadini di trovare una soluzione in breve tempo per risolvere il problema dei parcheggi nel centro storico, la risposta è ora sotto gli occhi di tutti», dice Walter Caredda, assessore ai lavori pubblici. «Tempo fa in bilancio avevamo previsto una somma per l’acquisto dell’area, in un anno abbiamo approvato progetto e concluso i lavori. La pavimentazione e la sottofondazione stradale sono state realizzate con misto di cava, ossia materiale misto di roccia naturale. Certo che ora l’immagine di quella strada con i marciapiedi e gli stalli ben definiti, ma anche grazie alle nuove piante, è più gradevole».

Trenta stalli bianchi, più uno per disabili, un nuovo marciapiede e quindici alberi messi a dimora: via Quartu, una delle strade d’accesso alla cittadina ha un volto nuovo. Non più uno sterrato degradato e abbandonato, ma un’area riqualificata e destinata al parcheggio delle auto della zona. L’importo stanziato dall’amministrazione è di oltre 135 mila euro, i lavori hanno interessato un’area privata, utilizzata per anni solo dai residenti e spesso soggetta a trascuratezza e disattenzione.

Trenta stalli bianchi, più uno per disabili, un nuovo marciapiede e quindici alberi messi a dimora: via Quartu, una delle strade d’accesso alla cittadina ha un volto nuovo. Non più uno sterrato degradato e abbandonato, ma un’area riqualificata e destinata al parcheggio delle auto della zona. L’importo stanziato dall’amministrazione è di oltre 135 mila euro, i lavori hanno interessato un’area privata, utilizzata per anni solo dai residenti e spesso soggetta a trascuratezza e disattenzione.

La soddisfazione

«Avevamo promesso ai nostri concittadini di trovare una soluzione in breve tempo per risolvere il problema dei parcheggi nel centro storico, la risposta è ora sotto gli occhi di tutti», dice Walter Caredda, assessore ai lavori pubblici. «Tempo fa in bilancio avevamo previsto una somma per l’acquisto dell’area, in un anno abbiamo approvato progetto e concluso i lavori. La pavimentazione e la sottofondazione stradale sono state realizzate con misto di cava, ossia materiale misto di roccia naturale. Certo che ora l’immagine di quella strada con i marciapiedi e gli stalli ben definiti, ma anche grazie alle nuove piante, è più gradevole».

Auto abbandonate

Soddisfatti i quartuccesi, ma soprattutto i residenti del condominio al numero 137, che pazienti hanno aspettato di vedere riqualificata l’area. Troppe volte, infatti, per accedere alle proprie case sono stati costretti a fare lo slalom tra erbacee, sacchi di rifiuti e per anni hanno sopportato la presenza di due vecchie auto abbandonate, ritirate solo nel giugno del 2020 dalla polizia locale, dopo una loro ennesima segnalazione.

Pazienza premiata

«Anche se con due mesi di ritardo rispetto ai tempi previsti, apprezziamo la realizzazione del parcheggio in quest’area per troppo tempo abbandonata e spesso utilizzata come discarica. Ringraziamo l’amministrazione per l’intervento, noi condomini e tutti quelli che usufruiranno degli stalli siamo soddisfatti», dice Efisio Mura, residente in via Quartu.

La bocciatura

«Tutto si può affermare tranne che si tratti di una riqualificazione urbana», incalza invece l’opposizione, «un'opportunità sprecata per un risultato mediocre: un'area a parcheggio che anziché aprirsi verso la cittadina sembra essere al servizio di una palazzina privata. Una colata di catrame scuro che contrasta con le recenti politiche comunitarie orientate alla riduzione delle isole di calore e alla permeabilità dei suoli per contrastare i fenomeni di allagamento».

Spese di manutenzione

La minoranza punta il dito anche contro le specie arboree messe a dimora: «Tra qualche anno ci troveremo a sostenere nuovi costi per la manutenzione dei marciapiedi e allora l'abbattimento degli alberi, semmai si possa giustificare, è avvenuto invano. Non è né una buona né una bella opera pubblica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata