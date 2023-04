«Via Quartu: bene i parcheggi, ora si renda la strada più sicura» 

«Quindi hanno risolto il problema dei parcheggi in via Quartu?». A chiederselo è Luciano Melis, residente nel centro storico quartuccese a pochi giorni dall’inaugurazione dei nuovi stalli a pochi metri da casa sua, nello spiazzo davanti al numero civico 137.

«È dal 2020 che chiedo interventi per tracciare parcheggi, compresi quelli per i disabili e di mettere in sicurezza una strada pericolosa», attacca, «prima mi dicevano che non c’erano abbastanza soldi e poi intervengono in uno spiazzo, trascurando tutto il resto».

Capita spesso, infatti, se si passa sia in via Quartu sia in via Raffaele Piras, di vedere paletti spartitraffico distrutti e di trovare anche pezzi di auto sulla carreggiata, segno che i trenta chilometri orari, imposti da un’ordinanza sindacale, non vengono rispettati.

«Non stiamo chiedendo tanto, ma almeno di mettere in sicurezza la strada, specialmente nel tratto all’angolo tra via Quartu e via della Pace, soprattutto per coloro che hanno l’ingresso di casa a ridosso della strada senza marciapiede. Poi, se non è chiedere troppo, anche noi vorremmo avere parcheggi degni di questo nome».

«Sono mesi che continuo a mandare messaggi alla Giunta, tante promesse, ma nulla di fatto. Sembra quasi che i disabili nel centro storico non esistano. Prima di Pasqua ho mandato, tramite Pec, un’ulteriore richiesta d’intervento: verrà presa in considerazione?». Anche un anno fa, infatti, l’uomo ha inviato una lettera agli uffici di via Nazionale, spiegando all’amministrazione quelli che sono i problemi con cui ogni si scontrano i residenti, ma sembra non abbia mai ricevuto risposta. Anche oggi il Comune ha preferito non commentare.