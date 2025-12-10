VaiOnline
Quartucciu.
11 dicembre 2025 alle 00:23

Via Quartu a tutto gas, i residenti hanno paura 

La guida spericolata, si sa, è dura a morire. Ne sanno qualcosa gli abitanti di via Quartu, nel tratto compreso tra via Raffaele Piras e via Giovanni Tronci. Sull’uscio di casa, prima di mettere piede in strada, devono guardare attentamente le macchine che passano. Molti automobilisti, infatti, premono il piede sull’acceleratore più del dovuto, nonostante in quel punto la carreggiata sia stretta. Ed è proprio per questo che i residenti chiedono, ormai da tempo, la realizzazione di dossi. «Solo in questa maniera si costringe l'automobilista a guidare piano», dichiara Francesca Spiga, la cui madre anziana abita proprio in via Quartu, nel tratto in questione. «Ogni volta che vado a trovarla», racconta, «le raccomando di fare attenzione quando esce di casa, ma il pensiero che possa succederle qualcosa, magari in un momento di distrazione, mi assale». Mentre i residenti sperano che vengano realizzati i tanto auspicati dossi, a far rallentare le macchine per ora ci sono le auto parcheggiate da un lato della carreggiata, nonostante ci sia il divieto di sosta. Ed è paradossale che per gli abitanti questo divieto violato, in altri casi mal tollerato, sia il male minore. «Almeno quando sono parcheggiate, ci sentiamo più sicuri», dicono in tanti. Alcuni addirittura sperano che ci siano macchine in sosta vietata in questo tratto di strada, proprio per la propria incolumità. «Se siamo arrivati a questo punto, è perché non ne possiamo più di aver paura di uscire di casa ed essere investiti», dichiarano, «se metteranno i dossi, saremo i primi a lamentarci delle auto in sosta vietata».

