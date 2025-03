Via Puglia, un’isola ecologica per b&b e affittacamere 

A partire da lunedì 17 marzo i titolari di bed & breakfast e case vacanza potranno conferire i rifiuti riciclabili nell’Isola ecologica mobile presidiata del parcheggio di via Puglia. Gli orari, annunciano da Palazzo Bacaredda, saranno flessibili, per migliorare la gestione dei rifiuti e rispondere alle esigenze del settore turistico.

«Un passo avanti importante, un servizio che agevola la raccolta differenziata nelle strutture turistiche della città e garantisce una corretta gestione dei rifiuti anche in ambito ricettizio», afferma Luisa Giua Marassi, assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico.

Le utenze iscritte al servizio Tari , che abbiano versato l’imposta di soggiorno negli ultimi 12 mesi o comunicato l’avvio dell’attività nello stesso periodo, potranno conferire nell’isola ecologica questa tipologia di rifiuti:arta e cartone: 1 sacco da 100 litri; imballaggi in plastica: 1 sacco da 100 litri; imballaggi in materiali misti (vetro, latta, lattine): 1 sacco da 100 litri; rifiuti organici: 2 sacchi da 20 litri; secco indifferenziato: 1 sacco da 45 litri (con limitazioni tariffarie per conferimenti aggiuntivi).

I rifiuti potranno essere conferiti tutti i giorni dalle 8 alle 20. In particolare, il secco indifferenziato potrà essere conferito 3 volte a settimana negli stessi orari, utilizzando sacchi semitrasparenti.

Per accedere all’Isola ecologica mobile del parcheggio di via Puglia, vicino al cimitero di san Michele, è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile sul portale istituzionale del Comune di Cagliari o nella sezione modulistica del sito Cagliari porta a porta. Il modulo dovrà essere inviato a uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:Pec (certificata): igienesuolo@comune.cagliari.legalmail.it; email (ordinaria): richieste.igienedelsuolo@comune.cagliari.it.

Le strutture ricettive classificate come “utenze non domestiche” ai fini Tari continueranno a essere servite secondo il calendario di raccolta porta a porta già in vigore.

