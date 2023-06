Via Primo Maggio, nuova rotatoria 

Da Is Pontis Paris alla ciclovia che collegherà i quartieri della città e i parchi dei Comuni vicini, sino al restyling del campo Generale Porcu e dell’asilo nido di Is Corrias chiuso da cinque anni. Sono alcune delle opere previste nel piano annuale approvato dal Comune, con quasi 9 milioni di investimenti fra risorse comunali, regionali e fondi Pnrr.

Is Pontis Paris

In cima all’elenco del 2023 c’è il piano da 4 milioni di euro per mettere in sicurezza la zona di Is Pontis Paris, e migliorare il traffico in ingresso e in uscita per Selargius. Il progetto preliminare è già pronto a approvato: verrà sistemato e migliorato lo svincolo poco più avanti alla sede dei vigili del fuoco di Cagliari, realizzati nuovi marciapiedi, adeguato l’impianto di illuminazione, e costruita una rotatoria in via Primo Maggio, di fronte alla parrocchia dei salesiani.

Non solo: sono previsti interventi che consentiranno di iniziare a risolvere le note problematiche idrogeologiche della zona e di apportare una serie di modifiche alla viabilità che miglioreranno l’accesso alla città. E oltre alla rotatoria, si andrà anche a sistemare l’area dell’ex distributore, dove è prevista la realizzazione di un’area con oltre 40 posti auto.

Via Primo maggio

C’è anche mezzo milione per sistemare via Primo Maggio, 250mila euro per ristrutturare la palestra di via delle Begonie, 140mila per il secondo stralcio dell’ampliamento del cimitero. E ancora: 213mila euro per l’asilo di Is Corrias che si conta di riaprire il prossimo anno, 1 milione per il campo di via della Resistenza, 350mila per la scuola di via Leonardo Da Vinci, e 2 milioni per la rete ciclabile inserita nel piano integrato della Città metropolitana. «Tutte opere strategiche che miglioreranno il volto della città», ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas ricordando i cantieri già in corso e quelli pronti a partire: «Quasi 6 milioni investiti per una serie di interventi, parlo dell’Ecomuseo del paesaggio sino al completamento del Campus della Scienza e del Centro servizi della zona industriale», per citarne alcuni.

Attesa per i marciapiedi

Slitta al terzo anno il piano per sistemare i marciapiedi della città, in molti casi dissestati e con troppe barriere architettoniche. «Sono interventi da mettere in primo piano, troppo tardi intervenire nel 2025», ha commentato Dino Deiana, del gruppo Selargius più. «Troppi disagi e rischi per una madre con il proprio figlio in passeggino, e soprattutto per chi è costretto a spostarsi in carrozzina». Dello stesso parere il capogruppo del Pd Omar Zaher: «La situazione dei marciapiedi in città è disastrosa, si deve intervenire con la massima urgenza». Polemiche seguite dalla replica dell’assessore Argiolas: «Abbiamo inserito l’intervento al terzo anno in modo da pianificare tutte le procedure necessarie per avere un progetto che metta la parola fine a tutti i disagi e garantisca la massima sicurezza».

