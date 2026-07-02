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Quartucciu.
03 luglio 2026 alle 00:37

Via Primo Maggio, addio alle luci viola 

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Al via la sostituzione di 64 lampade in via Primo Maggio a Quartucciu, nella zona industriale, che per anni hanno caratterizzato la viabilità notturna con la famosa luce violacea/blu. Il Comune ha infatti affidato a Enel un intervento di manutenzione straordinaria, da 17mila euro, che prevede la sostituzione dell’illuminazione pubblica.
«Le lampade verranno sostituite perché il vecchio impianto non è più all’avanguardia e, con il tempo, questo tipo di lampada è diventato di colore violaceo», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda. L’assessore smentisce inoltre una delle teorie più diffuse che circolano sul caratteristico colore: «Non si è trattato di uno sbalzo di tensione, ma di un fenomeno dovuto all’invecchiamento delle lampade». Il materiale sarebbe arrivato nei giorni scorsi e l’impresa incaricata dovrebbe iniziare i lavori una volta terminata l’organizzazione del cantiere. L’intervento permetterà di ripristinare un’illuminazione più efficiente e uniforme lungo l’arteria di collegamento tra la125, la zona industriale di Quartucciu e la 554, da tempo oggetto di preoccupazione per la scarsa visibilità e il rischio di incidenti.

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