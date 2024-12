Via Premuda, dopo due anni riapre la mensa 

Gnocchetti alla campidanese, pasta, riso, minestra di lenticchie, diete per celiaci e acqua e succhi di frutta gratuiti. È il primo pasto della mensa universitaria di via Premuda, che ieri ha riaperto dopo due anni travagliati di chiusura. La struttura dell’Ersu, gestita dalla società Pellegrini che mette a disposizione circa 40 dipendenti per la preparazione delle pietanze, è in grado di ospitare 500 studenti per ognuno dei turni previsti per pranzo e cena ed è dotata di una zona riservata alla preparazione delle diete speciali per celiaci e menu vegani e vegetariani. Il punto forte è la digitalizzazione, due applicazioni per smartphone consentiranno la prenotazione del posto (APPappai ERSU-CA) e la visualizzazione del menu del giorno (Ti RistoriAMO).

A misura di studente

«Abbiamo rifatto completamente la struttura per renderla più accogliente», spiega il presidente dell’Ersu Cosimo Ghiani. «L’obiettivo è offrire agli studenti un pasto veloce».

Via Premuda è la mensa principale per gli studenti universitari della città, la più grande in termini di capienza e capacità produttiva. «Questa è una sede storica dell’Ente, portarla a nuova vita, rendendola più moderna con sistemi informatici, con una linea completamente dedicata ai celiaci è un ottimo risultato», afferma Raffaele Sundas direttore generale dell’Ersu. Quali sono le novità informatiche. «Lo studente, all’interno della struttura, avrà a disposizione un totem che gli consentirà, attraverso una schermata, di leggere il menu e tutti gli ingredienti e le sostanze che possono generare intolleranze. Anche l’ingresso è informatizzato, regolato da un Qr code che rende veloce il servizio».

La scheda tecnica

La mensa Universitaria di via Premuda si sviluppa su tre livelli.Nel piano terra, della superficie complessiva di circa 1380 mq, si svolgono le attività di preparazione dei pasti (cucina di circa 245 mq e zona lavaggio di circa 80 mq), oltre alla sala di distribuzione pasti di circa mq 900, oltre a servizi igienici e spazi tecnici. Il primo piano, di circa 520 mq, è adibito a uffici e a sale di studio per gli studenti.Il numero di posti a sedere è ora di 508 rispetto ai 400 prima dei lavori di riqualificazione funzionale.

Le case dello studente

«Gli studentati sono un tasto dolente ma necessario», afferma il direttore generale. «Stiamo attuando e concludendo una tornata completa ed estesa di interventi delle nostre case che necessitavano di una ristrutturazione. Tra le altre, molto importante via Monte Santo, chiusa da molti anni per motivi di norme antincendio, Contiamo di aprirla con 180 posti letto per gli studenti entro giugno 2026, con il nuovo anno accademico». La Casa di via Biasi? «Proprio in questi giorni stiamo assegnando le prime 55 stanze su un totale di 110. Entro due mesi – conclude Sundas – la restituiremo alla piena capienza». A completare la lista il Campus universitario (con 240 posti già disponibili che diventeranno 680 con la realizzazione del 2° lotto), via Trentino (220) e via Businco (100 posti su 180 a causa dei lavori di recupero). Resta in sospeso la vicenda della Casa dello studente di via Roma che dovrebbe ospitare gli uffici della sede del corso Vittorio Emanuele che a sua volta diventerà uno studentato.

