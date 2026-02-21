«Via Prati e via Pindemonte sono percorsi di guerra» 

Via Prati e via Pindemonte, due strade quartesi a pochi metri di distanza e unite dallo stesso destino: buche e avvallamenti nella prima, tagli stradali non ripristinati nell’altra. A denunciare le criticità è l’Udc cittadino che parla di «grave situazione di degrado e pericolo presente in via Prati, dove il manto stradale risulta fortemente dissestato a causa delle radici degli alberi che hanno sollevato l’asfalto creando avvallamenti, crepe e dislivelli pericolosi. La criticità è ancora più grave perché la strada è interessata dalla presenza di una scuola, con un costante passaggio di bambini, famiglie, personale scolastico e mezzi». Scenario simile in via Pindemonte, nel tratto compreso tra via Machiavelli e via Sarpi: «A seguito dei lavori recentemente eseguiti davanti alle abitazioni e alle attività commerciali della zona, la strada è stata ricoperta esclusivamente con un manto provvisorio in cemento, senza il ripristino completo dell’asfalto», si legge in una nota della base quartese dello scudocrociato. «Una scelta che oggi, con le prime piogge, sta mostrando tutte le sue criticità: il cemento si sta sgretolando, creando buche, avvallamenti e un evidente stato di degrado che rende il transito pericoloso sia per i veicoli sia per i pedoni». In entrambi i casi la richiesta dell'Udc è che l’amministrazione intervenga per garantire strade sicure e decorose. (f. l.)

