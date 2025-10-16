Via Porto Botte, polemica al confine 

Nuova caso tra Cagliari e Monserrato sulla viabilità al confine tra i due Comuni. Uno spartitraffico installato in via Italia, all’altezza dell’incrocio con via Porto Botte, ha eliminato la svolta a sinistra per chi da Pirri era diretto verso Monserrato. La modifica, entrata in vigore senza preavviso, ha spiazzato gli automobilisti e colto di sorpresa anche l’amministrazione di Monserrato.

La situazione

Solo un anno fa si segnalava la pericolosità dell’incrocio: oggi il Comune di Cagliari lo ha sbarrato, senza prima informare Monserrato. Ora, per raggiungere via Porto Botte, è necessario percorrere tutto il giro fino alla rotatoria del “trenino” di via Cabras, una strada già congestionata e dove, dalla prossima settimana, dovrebbero partire i lavori di rifacimento destinati a durare per diversi mesi.

In Consiglio

«Gli abitanti di Monserrato saranno fortemente penalizzati», denuncia la capogruppo del Pd in consiglio comunale, Francesca Congiu. «Già il semaforo imposto da Cagliari lo scorso anno sta creando numerosi disagi a chi si dirige verso Pirri. Ora, anche per chi deve rientrare alle proprie abitazioni da via Italia, la situazione peggiorerà ulteriormente». «Tutto ciò - continua Congiu - contribuirà ad aggravare ulteriormente il traffico su via Cesare Cabras, una strada già fortemente congestionata». Secondo la capogruppo si tratta di «una decisione scellerata, presa senza alcuna valutazione dei flussi reali di traffico e in assenza di uno studio aggiornato del Piano del Traffico comunale».

Il sindaco

Chiara la posizione del sindaco di Monserrato Tomaso Locci, che chiede un confronto con Cagliari per trovare una soluzione: «Ci saremmo aspettati una previa interlocuzione tra le due amministrazioni. È vero che si tratta di un incrocio che può creare pericolo, ma si trova in territorio di Monserrato. È impensabile che un territorio così importante per Monserrato sia di Cagliari. Per noi è fondamentale mantenerlo aperto e studiare una soluzione sicura, come una rotonda. Quel passaggio alleggerisce il traffico tra Cagliari e Monserrato, una delle arterie più congestionate. Sarebbe stato opportuno discuterne prima, come fatto per sei anni. Auspico un confronto tecnico per trovare la migliore soluzione per entrambi e, se necessario, una revisione dei confini, fermi agli anni ’90, quando Monserrato ottenne la propria autonomia».

