Via Porto Botte, non ritirata la spazzatura 

In via Porto Botte a Monserrato, all'altezza del numero civico 98, si accumulano sacchi della spazzatura prodotta da alcune attività commerciali, che la smaltiscono nei bidoni comunali. Questi ultimi, però, da una settimana non sono svuotati, segnala Franco Manca, proprietario del Caffè Manca, nelle vicinanze, sempre in via Porto Botte. «Da parte dei titolari delle attività che si trovano di fronte a questi bidoni, c'è sempre stata la massima correttezza nel differenziare i rifiuti che producono. Non dipende quindi da loro, ma dalla ditta Gesenu che non è sempre puntuale nel ritiro dell'immondizia, anzi. I sacchi si stanno accumulando da una settimana, con i problemi e i disagi che questo comporta».

Numerose lamentele arrivano anche dagli abitanti nella strada, i quali fanno presente che cominciano a sentirsi cattivi odori, accentuati dal caldo anomalo di questi giorni. Anche loro precisano che i commercianti non hanno colpa, e si augurano che l'immondizia venga portata via urgentemente.

