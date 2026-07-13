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14 luglio 2026 alle 00:17

Via Porto Botte, divieti alle auto per i cantieri 

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Sarà un’estate a passo d’uomo quella dei residenti di via Porto Botte a causa dei lavori per consentire il potenziamento della rete elettrica finanziato con i fondi del Pnrr. Sono stati, infatti, prorogati i tempi e la nuova scadenza per la fine delle restrizioni è fissata per il prossimo 14 settembre.

Fino ad allora, nel tratto compreso tra i civici numero 54 e 104 , i residenti e gli automobilisti dovranno fare i conti con diverse prescrizioni quotidiane. Dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 7,30 e le 17,30, scatterà il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata. A causa degli scavi la carreggiata sarà ristretta: il transito resterà comunque garantito a senso alternato, gestito dai movieri e, nel tratto interessato, il limite di velocità scende a 30 km/h.Nel fine settimana si respira: il sabato, la domenica e i festivi il cantiere verrà messo in sicurezza per ripristinare la normale viabilità. Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso.

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