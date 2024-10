Via Porru Bonelli deserta causa lavori 

Due giorni di lavori lungo la strada principale e i commercianti rimangono (quasi) senza clienti: è successo a Gonnosfanadiga dove la necessità di posare il nuovo asfalto ha reso necessario vietare, fino a ieri alle 19, il transito a ogni tipo di veicolo lungo la via Porru Bonelli. L'intervento, necessario dopo i lavori per la posa della fibra ottica e per dei guasti alla rete Enel, sono stati eseguiti dalla mattina al tardo pomeriggio facendo dimezzare i clienti delle attività commerciali.

La strada commerciale normalmente pullula di gente ma in questi due giorni si è vista circolare solo qualche persona a piedi, lasciando le attività senza clienti.

Anche la circolazione ha subito delle difficoltà a causa della strada chiusa e dei vicoli adiacenti o chiusi o intasati da automobili parcheggiate.

