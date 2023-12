Via Porcu tra iniziative e un nuovo look 

Fidelity card, spettacoli, una caccia al tesoro tra i negozi e persino un servizio di accoglienza e baby sitting per permettere ai genitori dei bambini di fare acquisti mentre i loro figli sono impegnati in giochi e altre attività. Il progetto di rivitalizzazione di via Porcu da parte del centro commerciale naturale ha ottenuto infatti il finanziamento della Regione: 70 mila euro. Fondi che dovranno essere spesi entro l’anno ma che al di là delle iniziative che saranno organizzate per accompagnare al Natale, resteranno valide anche per il resto dell’anno.

Le agevolazioni

Prima di tutto sarà attivata una fidelity card che consentirà di avere sconti e agevolazioni, come ad esempio il parcheggio gratuito quando si fanno gli acquisti, nelle attività affiliate. «Il programma di tutte le iniziative è in via di definizione», spiega il presidente del centro commerciale naturale, Sergio Piludu, «ma è chiaro che avendo tempi stretti chiuderemo tutto in questi giorni. Siamo contenti che il nostro progetto abbia avuto il finanziamento». L’abbellimento della strada resta uno dei punti principali con la sistemazione di piante e di fiori nelle vicinanze dei lampioni, come già successo in passato. «L’obiettivo», aggiunge Piludu, «è certo quello di promuovere il commercio cittadino già da questo periodo natalizio, ma anche quello più concreto di favorire la conoscenza degli esercizi commerciali e degli operatori del centro commerciale favorendone la loro fruizione da parte degli stessi cittadini, in fondo alla ricerca di momenti di socializzazione e di rapporti umani che solo i piccoli esercizi possono dare».

Le novità

E proprio in questo periodo dovrebbe partire anche un servizio di accoglienza per intrattenere i bambini con animazione e laboratori (baby sitting) per consentire ai genitori di poter liberamente non solo fare acquisti ma anche partecipare alle tante iniziative. Il tutto partendo da un passo imprescindibile: quello della pedonalizzazione. «Per quanto mi riguarda», dice ancora il presidente, «noi siamo stati sempre favorevoli alla pedonalizzazione. Rappresenta un motore di sviluppo della via e anche di tutto il centro storico. Basta andare a vedere Cagliari. Il tutto ovviamente legato alle iniziative che stiamo preparando». Novità assoluta sarà la caccia al tesoro tra i negozi alla ricerca del premio finale che i cittadini si sbizzarriranno a trovare grazie agli indizi lasciati dagli stessi commercianti.

Il calendario

Per quanto riguarda le iniziative si è partiti lo scorso fine settimana con la musica della samba e della copoerira, con la parata degli steampunk, basati sui personaggi della narrativa fantastica, e con gli spettacoli per i bambini. Adesso fervono i preparativi per il prossimo fine settimana. Intanto a rivitalizzare la strada sono arrivati i “temporary store”, i negozi a tempo, che aprono le porte soltanto nello spazio del mese delle festività natalizie e di fine anno per ospitare gli artigiani.

RIPRODUZIONE RISERVATA