«Via Porcu diventi pedonale, è l’ora delle scelte coraggiose» 

Prosegue la sperimentazione della chiusura al traffico di via Porcu. L’occasione sono le iniziative del Centro commerciale naturale che in questo mese di agosto ha organizzato una serie di appuntamenti con lo scopo di rivitalizzare il commercio e di portare le persone a passeggiare nelle vie del centro senza spostarsi a Cagliari e nei grandi centri commerciali.

Ad aprire le danze, nella prima data in calendario qualche giorno fa, è stato il raduno di auto e moto d’epoca mentre il secondo appuntamento è in programma il 31 agosto con il concerto di Ferrari 4 Tet, band che proporrà un repertorio jazz e a seguire Bob & Angiolini Bros & Swing Dancers, band che proporrà swing con l’accompagnamento dei ballerini di una scuola di ballo che si esibiranno lungo la strada.

«Sono sempre stato favorevole alla chiusura della strada» spiega il presidente del CCn di via Porcu Sergio Piludu, «anzi per meglio dire io sono favorevole alla zona pedonale definitiva, perché queste sperimentazioni non fanno che disorientare i cittadini e creare disagi. È ora di prendere una decisione radicale, di avere coraggio come è stato fatto con il Corso Vittorio Emanuele a Cagliari dove all’inizio tutti erano contrari e invece adesso è bellissimo. Una città come Quartu, merita di avere una zona pedonale e siamo sicuri che questa Giunta possa finalmente avere il coraggio di fare questa scelta».

