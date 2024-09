Via Porcu diventa una pista da ballo 

Via le auto: via Porcu si è trasformata in una pista da ballo. Ballerini di tutte le età si sono scatenati sabato sulle note del swing nell’ambito dell’iniziativa organizzata dal centro commerciale naturale di via Porcu con il contributo del Comune, per la rassegna “Estate in centro”.

La strada chiusa al traffico per l’occasione, ha ospitato le due band Bob Montalbano Swing Bros e Vittorio Ferrari Quartet. Con loro i danzatori delle due scuole Bababula Cagliari Swing Dancer e Sardianian Swing Dancer Ads Black Star che hanno trascinato il pubblico nelle danze fino a tarda sera.

La rassegna proseguirà anche nelle prossime settimane. Sabato l’appuntamento più atteso, quello con Kumbidus, organizzato con l’associazione Sette note e più e l’associazione turistica quartese che vedrà le comunità straniere che vivono in città e non solo, cucinare i loro piatti tipici e proporre le loro danze in una serata all’insegna dell’integrazione e dell’inclusione.

Il 21 sarà la volta di “La porta del tempo”, un viaggio in altre epoche con abiti d’epoca, sfilata e cena di gala. E ancora il 28 la grande festa delle associazioni con musica dal vivo, giochi e tanto altro e il 5 ottobre "Freak Like You" serata arcobaleno contro le disuguaglianze e con cena nella via. Per finire il 12 ottobre musica dal vivo e giochi.

