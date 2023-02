Via Porcell, si accelera sui lavori 

Conto alla rovescia per la riapertura via Porcell, la strada tra Stampace e Castello chiusa al traffico dallo scorso novembre a causa di una lesione sul muro di recinzione del Dipartimento di sanità pubblica e scienze biomediche causata dalle radici e dal tronco di un ficus.

Previsto per la settimana prossima, come confermato dall’Università, «un intervento di potatura per una riduzione del carico della chioma e, quindi, anche delle spinte generate dall’albero sul terreno». Lavori indispensabili per una futura riapertura al traffico della strada. «Da parte dell’Ateneo, in accordo con il Comune, sono in corso gli ultimi approfondimenti tecnici e si sta terminando la progettazione per modificare la situazione attuale e riaprire la strada al transito nel più breve tempo possibile».

L’Università – come confermano dall’ufficio di Gabinetto del rettore Francesco Mola - ha già proceduto all’esecuzione delle prove geotecniche ed è in corso di ultimazione il progetto definitivo per la nuova struttura di contenimento in calcestruzzo armato. «I lavori saranno effettuati con particolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche architettoniche del muro dissestato. Tra gli obiettivi c’è anche quello di mantenere le alberature esistenti. (a. pi.)

