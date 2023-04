Via Porcell oggi riapre al traffico  

Ci sono voluti quasi cinque mesi per escludere un possibile crollo del muro di via Porcell e per decidere il momento migliore per riaprire al traffico la strada chiusa dallo scorso 29 novembre. Ma da oggi auto e mezzi pubblici potranno nuovamente transitare nella importante snodo di collegamento tra via Ospedale e Castello e Buoncammino. E in via Fiume scatterà l’inversione del senso di circolazione: si potrà percorrere nuovamente in direzione viale Buoncammino, come prima della rivoluzione scattata cinque mesi fa. Una piccola ma buona notizia per gli automobilisti e per la viabilità cagliaritana tormentata da continue chiusure per cantieri e lavori in corso.

L’attesa

La decisione di riaprire via Porcell è stata presa dal Comune con un’ordinanza firmata dal dirigente del servizio Mobilità. Nel documento, in vigore da oggi, viene indicata anche la riduzione della carreggiata in corrispondenza del tratto interessato dai lavori per la messa in sicurezza del muro a rischio crollo del dipartimento di Sanità pubblica-Scienze biomediche dell’Università. Istituito anche il limite di velocità di 30 chilometri orari. Ovviamente il senso di percorrenza sarà quello a salire, da via Ospedale a via Fiume. In quest’ultima viene invertito il senso di marcia che sarà in direzione viale Buoncammino.

Le conseguenze

Almeno fino al primo maggio non ci sarà alcun cambiamento in via Anfiteatro: si continuerà ancora a salire verso Buoncammino perché un’eventuale inversione di marcia riverserebbe ulteriori mezzi nella zona di via Roma in enorme sofferenza per le numerose chiusure (anche davanti al Municipio, per i festeggiamenti per Sant’Efisio) come quelle di viale Trieste e viale Buoncammino.