Via Porcell, la riapertura slitta ancora una volta 

Qualcuno ci aveva creduto davvero. Eppure a dispetto dell’annuncio a ridosso di Pasqua, che dopo mesi di attesa sembrava quasi miracoloso, via Porcell continua a essere chiusa. Lo è da fine novembre, dopo la scoperta del muro pericolante a causa di un grande ficus nel frattempo potato. Ma su quel muro - di fatto - nessuno ha ancora messo mano. In pratica ci sono voluti cinque mesi perché Comune e Università trovassero un accordo sulla giurisdizione, intervallati da rilievi, studi e ipotesi degni della più maestosa e complessa opera pubblica.

Per maggiore chiarezza: il muro della discordia è di proprietà dell’Università, che il sei aprile ha sciolto il veto dando il via libera per la riapertura della strada che ospita il dipartimento di Sanità pubblica e Scienze biomediche. Fattostà che il rischio crollo è rientrato, insieme al benestare dell’Ateneo. Ora il destino degli automobilisti è ancora una volta nelle mani del Comune, legate, dato che per riaprire la via Porcell pare sia necessario attendere la fine dei lavori in via Giussani. Così, nella città dei grandi cantieri, anche un muro pericolante contribuisce ad aumentare il malumore. Soprattutto ora che il rischio non c’è.

