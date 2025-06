Via Podgora di nuovo invasa dai rifiuti, con il caldo si rischia l’emergenza sanitaria  

Non accenna a diminuire, in via Podgora e dintorni, il fenomeno dell’abbandono di rifiuti. La situazione appare ormai ben oltre il limite e con il gran caldo di questi giorni si rischia davvero l’emergenza sanitaria. Anche ieri i marciapiedi risultavano impercorribili per la presenza di cumuli di rifiuti di ogni genere: dagli elettrodomestici agli avvolgibili, fino agli scarti edilizi. Ma a destare preoccupazione sono soprattutto i mastelli per l’umido lasciati esposti h 24 e ricolmi di avanzi di cibo in putrefazione, con l’aria irrespirabile per il tanfo nauseabondo e gli abitanti costretti a vivere con le finestre chiuse.

«È sempre la stessa storia», si sfoga Silvio Pinna, 67 anni, «se qui non si mettono le telecamere non cambierà mai nulla, c’è gente che arriva da fuori e butta di tutto, addirittura vengono abbandonate intere cassette di frutta invenduta. Il quartiere è totalmente abbandonato: i politici si fanno vivi solo prima delle elezioni per chiederci i voti, poi spariscono nel nulla».

«Ci tengo a sottolineare che lo svuotamento dei rifiuti viene effettuato ogni giorno in via ordinaria e quasi ogni giorno in via straordinaria, eppure via Podgora continua ad essere un punto critico per noi», afferma l’assessora all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico, Luisa Giua Marassi, «la situazione è grave ed è evidente che è in atto un conferimento scorretto anche da parte di soggetti esterni al quartiere. Per questo motivo intensificheremo da subito i nostri controlli utilizzando anche le 40 telecamere mobili che abbiamo a disposizione. Non abbandoneremo il quartiere e le tante persone perbene che vi risiedono e che purtroppo sono vittime di questa inciviltà e illegalità».

RIPRODUZIONE RISERVATA