Via Po, la storia ricoperta 

La storia è stata nascosta. Di nuovo, come in passato. Come tante, troppe volte in questa parte di città che custodisce nel sottosuolo l’origine stessa di Cagliari. La sua genesi, la sua crescita, la memoria della sua espansione. I saggi di scavo eseguiti dalla Soprintendenza in occasione del progetto di riqualificazione di via Po e dintorni, rientranti nel ben più corposo programma di rinascita di via Sant’Avendrace-via San Paolo-via Campo Scipione, avevano svelato le tracce di un tesoro archeologico imponente. In parte conosciuto, nella massima parte mai studiato, indagato e tutt’altro che scoperto.

Il tesoro

Lo conferma la soprintendente Monica Stochino: «Abbiamo individuato stratificazioni che vanno dall’età fenicia a quella punica e giudicale». Migliaia d’anni di storia che si sperava potessero riemergere per regalare a Cagliari un nuovo, splendido sito archeologico da mettere in collegamento con Tuvixeddu, la Grotta della Vipera, la chiesetta di Sant’Avendrace, la Tomba dei Pesci restaurata ma ancora nascosta dietro le lamiere dell’ex cantiere Cocco. Proprio quelle perle di un immenso tesoro che il sindaco Paolo Truzzu aveva annunciato di voler mettere in collegamento tra loro per creare il polo dell’archeologia. Un parco turistico e culturale rimasto per ora un sogno.

Lì, in via San Paolo, nell’area dell’ex mattatoio, oggi occupato in parte dal canile municipale, dalla sede della Caritas per la raccolta di vestiario destinato ai bisognosi, quelle emergenze archeologiche sono tornate sottoterra dopo una breve esposizione alla luce. Il progetto dell’housing sociale, 150 appartamenti destinati alle giovani coppie in cerca della prima casa a prezzi modici, ideato dal Fondo Torre, in accordo con il Comune, è volato lontano e troverà sviluppo in via Vesalio e via Volta. Le scoperte archeologiche avevano di fatto rallentato i programmi tanto da imporre al Fondo e agli investitori privati di trovarsi l’alternativa. Le case nasceranno, ma intanto in via Po tutto è fermo.

Tutto immobile