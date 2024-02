Via Po, cantiere ancora bloccato Ora si cerca una strada per riaprirlo 

Lavori fermi da anni nella strada che, tra le altre cose, fino al 2020 ha ospitato il mercatino della domenica, oggi invece trasferito nel piazzale Cuore a Sant’Elia. Ad avvertire la presenza del cantiere le reti arancioni e le transenne, ma operai e mezzi di lavoro non si vedono ormai da tempo.

Il progetto di riconversione dell’area, fa, infatti, parte del “bando periferie” - 18 milioni di euro, ottenuti nel 2017 dalla Giunta guidata da Massimo Zedda - che avrebbe dovuto riqualificare una grande fetta del quartiere tra la laguna e la necropoli di Tuvixeddu. A oggi, però, ha visto la luce solo l’ecocentro in via San Paolo. Gli altri progetti pare siano rimasti sulla carta, intrappolati dalle sabbie mobili della burocrazia: espropri, usucapioni, rinuncia delle società vincitrici degli appalti.

E proprio in uno spazio più vicino a via Po, la società Sgaravatti land avrebbe dovuto realizzare un garden center attraverso un project financing (il sistema di realizzazione di lavori pubblici attraverso l'opera e il finanziamento privato). Anni di rinvii e ritardi sull’avvio dei lavori hanno però convinto gli imprenditori a rinunciare, ritenendo il piano «non più economicamente sostenibile». Il 31 marzo del 2023 era stato chiesto al Comune quale fosse il futuro del cantiere, ma un anno dopo ancora nessuna novità e nessuna ruspa all’orizzonte. Una cosa però è certa: i lavori previsti in viale Sant'Avendrace, in via Po - dove l'ex mattatoio dovrebbe essere trasformato in un complesso destinato all'housing sociale da destinare alle giovani coppie e alle famiglie che non possono accedere alla graduatoria degli immobili popolari - e in via Campo Scipione sembrano restare in cima all’agenda del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA