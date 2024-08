Via Pira, si va avanti fra i dubbi 

I dubbi emersi in commissione sono stati confermati dall’ufficio Tecnico comunale: sul progetto di via Michele Pira «sono stati rilevati aspetti di carattere tecnico non rispondenti alle norme urbanistiche». Brusco stop per il procedimento, richiesto dalla società 3 Torri srl, che avrebbe dovuto portare all’approvazione del piano attuativo in zona B*. È stato il presidente, Fulvio Deriu, a comunicare ai componenti della commissione Urbanistica «il non luogo a procedere». Una decisione assunta alla luce delle indicazioni della dirigente Sara Angius che - si legge nel verbale della seduta - «ha richiesto il ritiro della proposta di delibera del 20 marzo». Il documento non sarà portato all’attenzione del Consiglio ma non si escludono ripercussioni sul progetto originario dal momento che, trattandosi di titolo edilizio diretto, occorre tenere conto dell’altezza media di zona.

Il problema

Che la questione fosse spinosa era già apparso evidente a metà luglio, quando la commissione si era riunito per esaminare la richiesta della società. In quell’occasione erano stati sollevati una serie di quesiti sulla possibilità - tutta da valutare - che «il fabbricato potesse essere realizzato in difformità alle prescrizioni del Puc». Tre, principalmente, gli aspetti da chiarire. «Per come posizionato il fabbricato nell’elaborato grafico - aveva evidenziato Fulvio Deriu durante i lavori - sembrerebbe che lo stesso sia ubicato ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista dalle norme tecniche di attuazione». Gli uffici, poi, erano stati chiamati a fare chiarezza sulla monetizzazione degli standard e sulla porzione di marciapiede pubblico che parrebbe compresa negli elaborati.

Gli scenari

La società e il progettista, Cristian Licheri, ribadiscono che «i lavori di costruzione del complesso immobiliare proseguiranno in conformità al progetto presentato e approvato dal Comune». Sulla proposta di Piano attuativo precisano che «non è prevista la realizzazione di un ulteriore piano ma semplicemente la trasformazione della copertura da tetto a 2 falde a tetto piano». Poi l’avvertimento: «Nonostante siano abbondantemente scaduti tutti i termini di legge, il Consiglio comunale ad oggi non si è ancora pronunciato, mentre risultano acquisiti i pareri favorevoli dell’ufficio tecnico - puntualizzano - La 3 Torri srl si riserva di tutelarsi in tutte le sedi per il risarcimento dei danni che dovesse subire dai ritardi nell’approvazione del Piano attuativo, nonché di chiedere l’intervento sostitutivo della Regione». Sulla presunta decorrenza dei termini, è di diverso avviso Deriu. «L’intervento sostitutivo ipotizzato- chiarisce - può essere richiesto decorsi infruttuosamente 180 giorni dalla data di presentazione del piano. La ditta ha inoltrato le integrazioni il 7 marzo, la scadenza sarebbe il prossimo 7 settembre ma siccome la commissione ha concluso l’iter con un non luogo a procedere il 9 agosto, i termini sono stati rispettati». Sul merito della decisione aggiunge che «la commissione ha posto dei dubbi di merito, solo per garantire trasparenza nella tutela dell’interesse pubblico e dei principi di logica e imparzialità. Dubbi ai quali è conseguito il rilievo di aspetti tecnici non rispondenti alle norme urbanistiche da parte dell’ufficio».

RIPRODUZIONE RISERVATA