Via Pira, fari puntati sul cantiere 

La storia potrebbe ripetersi. Dopo via De Gasperi e via Tazzoli, un altro edificio potrebbe aggiungersi all’elenco dei pasticci urbanistici cittadini. In via Michele Pira procedono i lavori di realizzazione di un nuovo complesso residenziale composto da 28 unità immobiliari (23 già venduti sulla carta). Lo scheletro dei primi due piani è ben visibile oltre la recinzione, ma sullo stabile potrebbe allungarsi l’ombra dell’abuso edilizio.

In commissione

Questo, almeno, quanto emerso durante la riunione della commissione consiliare Urbanistica, chiamata ad esaminare la richiesta di piano attuativo presentata da “3 Torri srl”, committente dei lavori. Il presidente del parlamentino, Fulvio Deriu, per ora preferisce non commentare in attesa di ulteriori approfondimenti. Ma è sufficiente dare un’occhiata al verbale, pubblico, della seduta per capire che il procedimento presenterebbe più di un’anomalia. Attorno al tavolo della sala Giunta oltre ai consiglieri Gianfranco Porcu e Paolo Angioi (per la maggioranza) Maria Obinu e Umberto Marcoli (per la minoranza), anche l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, la neo dirigente del settore Sviluppo del territorio Sara Angius e, senza facoltà di parola, il progettista dell’intervento, Cristian Licheri.

Le criticità

È stato Fulvio Deriu, che è anche presidente dell’ordine dei Geometri, a schematizzare le criticità normative, amministrative, urbanistiche e procedimentali.

La prima riguarderebbe la monetizzazione degli standard. L’area, ceduta nel 2021 dalla società “Novalis” alla “3 Torri srl”, ha un’estensione di poco inferiore ai 2mila metri quadri, il 40% da cedere al Comune per la realizzazione di parcheggi. Secondo la convenzione, firmata davanti al notaio, all’amministrazione sono stati destinati 672 metri quadrati, per la restante parte (circa 106) il privato ha versato al Comune 19.600 euro. Il dubbio del presidente della commissione, però, è che «nella zona sulla quale insiste l’erigendo immobile sia effettivamente ammessa la monetizzazione». Tesi avvalorata dalla dirigente che, si legge nel verbale, «pur riservandosi un’analisi puntuale, chiarisce che le cessioni degli standard di piano siano di tipo compensativo».

Il nodo sulle misure

Ma è soprattutto un altro il punto che pare alimentare la preoccupazione e rimanda al caso di via Tazzoli. «Per come posizionato il fabbricato nell’elaborato grafico - ha evidenziato Deriu durante la seduta - sembrerebbe che lo stesso sia ubicato ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista dalle norme tecniche di attuazione». Da qui la richiesta di verifica alla dirigente, perché «laddove fosse verificato l’ipotizzato vizio, la proposta di piano attuativo sarebbe viziata dalla presenza di un erigendo fabbricato realizzato in difformità alle prescrizioni del Puc».

Il marciapiede

C’è infine un altro aspetto. «Parrebbe che la cessione intercorsa tra il Comune e il proponente - si legge nel verbale - ricomprenda una parte di marciapiede pubblico. Una servitù di passaggio perpetua sulla proprietà pubblica che impedirebbe in futuro di poter fruire liberamente dell’area». Una matassa che la dirigente dovrà sbrogliare nel più breve tempo possibile.

