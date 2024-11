Via Piave-via Sulcis, incrocio da brividi 

Ad Assemini si rischia la vita nella pericolosa intersezione a pochi metri dal semaforo di via Piave dal quale si accede verso la Statale 130 e dalla Statale alla cittadina. I veicoli diretti ad Assemini, soprattutto in orario di punta, sono costretti a sostare in mezzo alla carreggiata della Statale in attesa che coloro che intraprendono la manovra di svolta in via Sulcis la portino a termine. Così, per evitare i possibili incidenti, i cittadini chiedono all’amministrazione comunale di trovare un soluzione definitiva.

Le infrazioni

Via Piave si immette nella Statale con il controllo del traffico governato da un semaforo mentre via Sulcis è a a pochi metri. Dove sta l’inghippo? Nel punto in cui via Sulcis interseca via Piave, a una ventina di metri dal semaforo, si creano spesso ingorghi per consentire la svolta a sinistra di chi vuole, seppur non potendo, immettersi in via Sulcis. Ogni qualvolta un automobilista si infila tra le auto ferme al semaforo in uscita da via Piave, si crea una fila di auto sulla corsia di sorpasso della 130 col rischio di tamponamenti a catena.

La polizia locale

Se in passato era consentito il doppio senso di marcia in entrata e in uscita, ora i divieti non lo permettono. Solo che non vengano rispettati: «Verso via Sulcis - rammenta il comandante della polizia locale Danilo Piras - si può svoltare esclusivamente quando l’automobilista viaggia in direzione del semaforo. Non è consentito svoltare se si percorre via Piave in direzione Assemini, come indicano i cartelli direzionali e la doppia striscia continua e non ci si può immettere in via Piave se si proviene da via Sulcis, come indicano i divieti di accesso. È un punto molto pericoloso ed è d’intralcio alla sicura circolazione nella Statale».

Proposte e soluzioni

«Qualche mattina fa - racconta Luca Filigheddu - un’auto ha voluto girare a tutti i costi arrivando dalla 130, creando una fila molto pericolosa sulla Statale e mantenendo le auto in mezzo alla strada anche con il rosso già scattato. Se quella strada venisse chiusa per sempre sarebbe un bene per tutti». Chi invece non concorda sulla chiusura definitiva propone un’altra soluzione: «Installare dei dossi dissuasori o cordoli di mezzeria lungo la linea continua orizzontale che separa le due carreggiate di via Piave», suggerisce Fabio Demontis. «L’azione che stiamo mettendo in campo compatibilmente con le altre esigenze di servizio - conclude il comandante dei vigili - è quella del presidio di almeno un’ora con la presenza di una pattuglia in via Sulcis, in modo che se qualcuno compie la violazione venga sanzionato».

