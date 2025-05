Via Piave chiude per tre giorni: da martedì stop alle auto 

A Sestu via Piave chiude per lavori per tre giorni, e la costruzione dello spazio per eventi, chiamato Casa della Musica, prevede un passo avanti importante. Le date chiave sono martedì, mercoledì e giovedì prossimo, quando gli operai getteranno il calcestruzzo, spiega un’ordinanza. Strada chiusa tra il numero 5 e l’incrocio con via Gorizia, e carreggiata ridotta in via Gorizia con divieto di fermata su ambo i lati dal numero 8 alla rotatoria.

«Una misura necessaria, pianificata per consentire in piena sicurezza il transito e la sosta delle betoniere», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. «Siamo pienamente consapevoli del disagio che questa chiusura può comportare per i cittadini e ci scusiamo sinceramente per l’inconveniente, ma è necessario per garantire i lavori in condizioni ottimali e nei tempi previsti, che saranno ridotti al minimo. Inoltre abbiamo predisposto soluzioni di viabilità alternative». Qui una volta sorgeva la sede del Circolo ex combattenti con club di bocce, poi dell’Avis, e in futuro sarà ancora diverso. «Ringraziamo i cittadini per la comprensione e la collaborazione», continua la sindaca Paola Secci, «la realizzazione della Casa della Musica rappresenta un investimento significativo per il futuro culturale e sociale della nostra comunità».

