VaiOnline
Quartucciu.
13 agosto 2026 alle 00:26

Via Pertini, il rettilineo urbano come una pista da corsa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È uno dei punti più pericolosi della rete viaria cittadina: via Pertini, all’angolo con via Segni. Il rettilineo, lungo poco più di 200 metri, viene percorso quotidianamente da centinaia di macchine, provenienti anche dal resto dell’hinterland, che sfrecciano a velocità elevata nonostante si tratti di una strada urbana e come tale vige l’obbligo di rispettare il limite di 50 chilometri orari. Limite che viene superato di gran lunga. E, come se ciò non bastasse, in tanti non rispettano neanche lo stop. «Anche attraversare sulle strisce può essere molto pericoloso» afferma Claudio Porcedda, un residente della zona. «Non tutti si fermano e chi lo fa spesso inchioda all’ultimo istante». L’appello dei residenti: «È necessario che vengano installati gli attraversamenti pedonali rialzati». Un deterrente al posto delle strisce pedonali classiche, da sistemare anche poco prima dello stop. «Davanti a un dosso rallentano per forza», avverte Porcedda. «Non si può certo aspettare che qualcuno venga investito prima di mettere in sicurezza questo tratto di via Pertini». ( ste.lap. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’eclissi

Lo spettacolo del sole nero

l Zedda
Sangue sulle strade

Muore nello scontro frontale

Tragedia a Trinità d’Agultu: la vittima è Andreana Demuro, 58 anni 
Mariangela Pala
Al Santissima Trinità resta l’emergenza. I sindacati: al Brotzu personale allo stremo

«Pediatria, la rete rischia di crollare»

Mascia (Cimo): per Is Mirrionis finora solo una soluzione tampone 
Cristina Cossu
L’evento

Dalle nuvole spunta l’eclissi: tutti col naso in su

In Sardegna e nel resto d’Italia affollati raduni per ammirare lo spettacolo del sole nascosto 
Umberto Zedda
La ricorrenza

«Strage di Sant’Anna, fascisti complici»

Tajani primo esponente del governo Meloni alle commemorazioni dell’eccidio 
L’interrogatorio

Lavitola crolla: «Io il mandante dell’attentato»

L’indagato per 5 ore dal Gip: «Bomba messa a fin di bene» 