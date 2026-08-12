Via Pertini, il rettilineo urbano come una pista da corsa 

È uno dei punti più pericolosi della rete viaria cittadina: via Pertini, all’angolo con via Segni. Il rettilineo, lungo poco più di 200 metri, viene percorso quotidianamente da centinaia di macchine, provenienti anche dal resto dell’hinterland, che sfrecciano a velocità elevata nonostante si tratti di una strada urbana e come tale vige l’obbligo di rispettare il limite di 50 chilometri orari. Limite che viene superato di gran lunga. E, come se ciò non bastasse, in tanti non rispettano neanche lo stop. «Anche attraversare sulle strisce può essere molto pericoloso» afferma Claudio Porcedda, un residente della zona. «Non tutti si fermano e chi lo fa spesso inchioda all’ultimo istante». L’appello dei residenti: «È necessario che vengano installati gli attraversamenti pedonali rialzati». Un deterrente al posto delle strisce pedonali classiche, da sistemare anche poco prima dello stop. «Davanti a un dosso rallentano per forza», avverte Porcedda. «Non si può certo aspettare che qualcuno venga investito prima di mettere in sicurezza questo tratto di via Pertini». ( ste.lap. )

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