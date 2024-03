Via Peretti da incubo: un infermiere investito mentre va al lavoro 

Ancora un pedone investito in via Peretti. Questa volta, dopo i terribili incidenti avvenuti nell’attraversamento davanti al McDonald’s, ci si è spostati nel tratto poco prima dello svincolo per Su Planu, al confine tra Cagliari e Selargius: Gian Luca Spanu, 41enne di Sestu, infermiere di anestesia nel reparto di cardiologia del Brotzu, è stato travolto da una Ford Ka mentre si trovava sulle strisce pedonali. L’impatto è stato tremendo e l’uomo, diretto al lavoro, è finito a terra. Non ha mai perso conoscenza ed è stato portato d’urgenza proprio nel vicino ospedale Brotzu. Per fortuna, dopo tutti gli accertamenti ed esami, non ha riportato ferite gravissime: ne avrà per trenta giorni. La conducente, una 36enne, si è fermata subito segnalando quanto accaduto. Potrebbe essere rimasta abbagliata dal sole oppure essersi distratta.

I pericoli

Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto, hanno lavorato gli agenti della Polizia Locale di Selargius: il punto in cui è avvenuto l’incidente rientra nel Comune selargino. Sono intervenute anche le pattuglie della Municipale di Cagliari con i poliziotti impegnati nella gestione della viabilità che ha avuto ricadute anche nel territorio cagliaritano. Proprio in corrispondenza dello svincolo per entrare a Su Planu, recentemente il comune di Selargius ha rifatto la segnaletica e sistemato anche dei paletti proprio per ridurre la pericolosità. Ma poi basta che il conducente di un mezzo di distragga o non rispetti le regole perché possa accadere un incidente.

I lavori

La beffa è che l’investimento è avvenuto nella stessa strada, ma nel tratto di competenza di Cagliari, in cui in due mesi si sono verificati due incidenti gravissimi: il primo a gennaio è costato la vita a uno studente quindicenne, il secondo la scorsa settimana con una donna finita inizialmente in coma e ora fuori pericolo. Due investimenti identici che hanno portato il comune di Cagliari a intervenire realizzando due attraversamenti pedonali rialzati. I lavori sono ancora in corso. Quanto successo ieri mattina però è indicativo di un fatto: «Proprio in quel tratto», sottolinea Marco Cantori, comandante della Polizia Locale di Selargius, «sono stati fatti degli interventi un mese fa: è stata rifatta la segnaletica, con una vernice ad alta visibilità soprattutto la notte. Ma se gli automobilisti non rispettano le regole e gli stessi pedoni non prestano la massima attenzione, gli incidenti continueranno a verificarsi».

