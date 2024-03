Via Peretti, arrivano gli attraversamenti rialzati 

Dal Comune avevano fatto sapere che i lavori per gli attraversamenti pedonali rialzati in via Peretti sarebbero iniziati a breve. E così è stato. Peccato che gli interventi, all’alba del primo giorno di cantiere, abbiano creato disagi al traffico con automobilisti in coda e la rotatoria del Brotzu bloccata nelle ore di punta. Il traffico congestionato ieri non ha risparmiato neanche chi da via Tamburino Sardo viaggiava verso via Stamira, a Pirri, per tanti passaggio obbligato per raggiungere il centro. Un prezzo da pagare che ieri in molti hanno però ritenuto doveroso, vista l’urgenza delle installazioni, attese da tempo.

Due gravi incidenti

La struttura sul manto stradale, che costringe i veicoli a rallentare e prestare maggiore attenzione, arriva dopo due terribili incidenti. Il primo, quello dell’8 gennaio, nel quale ha perso la vita Xuanming Guan, studente 15enne di origini cinesi, falciato da una Fiat Punto sulle strisce mentre raggiungeva la fermata del bus per andare a scuola, all’altezza del Mc Donald’s. Alla guida una 50enne di Selargius che ha prestato i primi soccorsi, invano. Il secondo, avvenuto nello stesso punto la scorsa settimana, ha coinvolto la 42enne Giorgia Paravagna, che – sopravvissuta all’incidente – si è risvegliata dal coma mercoledì.

Insicurezza

Episodi che hanno fatto crescere in chi attraversa via Peretti ogni giorno un senso di insicurezza e disagio, vissuto al volante nel tentativo di districarsi tra il traffico, le siepi ai lati della carreggiata spesso non potate che riducono sensibilmente la visibilità e i tanti pedoni in prossimità delle fermate del bus.

Sulla necessità dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati, ritenuti fondamentali dai residenti e dai lavoratori della zona, si è espresso anche l’assessore comunale alla Viabilità Alessio Mereu, intervenendo su Radiolina a “Caffè Corretto”. «Sappiamo che ormai i cittadini sono in attesa», ha spiegato Mereu. «Abbiamo iniziato a realizzare queste opere quattro anni fa partendo da viale Diaz, dove in passato ci sono stati diversi incidenti anche mortali, e abbiamo ottenuto risultati positivi. Gli incidenti in città», ha sottolineato l’assessore, «sono sempre più frequenti, tanto da diventare un’emergenza. Molti hanno criticato questi lavori ma i numeri ci hanno dato ragione e proseguiremo, non solo in via Peretti ma anche in viale Diaz, davanti alla scalinata di Bonaria, e in viale Colombo».La zona dunque si prepara a una trasformazione. E il limite di velocità in corrispondenza degli attraversamenti pedonali sarà di 30 km/h.

