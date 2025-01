Via Pascoli è lastricata di errori 

È sbagliata sia la data di nascita ma anche quella della morte. A Cabras, a pochi metri dallo stagno di Mar’e Pontis e dalla chiesa di Santa Maria Assunta, c’è una via intitolata a Giovanni Pascoli, figura emblematica della letteratura italiana di fine Ottocento, considerato il maggior poeta decadente italiano. Sotto il nome viene indicato anche l’anno di nascita e quello della morte, ma in maniera errata. Una curiosità che fa parlare da tempo i cabraresi. Pascoli è infatti nato a San Mauro di Romagna il 31 dicembre del 1855 e non come erroneamente si legge nella toponomastica nel 1885. È morto poi a Bologna, il 6 aprile del 1912, e non come si legge nel 1924. Un errore che fa parlare soprattutto i cittadini che abitano nella zona. Diverse persone già tempo hanno segnalato l’errore me dal Comune e evidentemente non è mai intervenuto nessuno. (s.p.)

