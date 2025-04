Via Partigiani,  largo all’idea del senso unico 

Quando nella sede della Camera del lavoro l’utenza è numerosa, è quasi impossibile per i residenti uscire di casa. È destinata a subire presto delle modifiche (sollecitate da anni) la viabilità in via Partigiani (o quanto meno in una parte), cioè la strada parallela alla centrale via Gramsci e a viale Trieste, a Carbonia. Due giorni fa una squadra della polizia municipale inviata dal comando e il consigliere comunale Diego Fronterrè, commissione Urbanistica, hanno compiuto un sopralluogo tecnico per studiare le contromisure. Sono finalizzate a imporre il senso unico anche perché la strada in questione (va da via Costituente a via Marconi) è stretta e trafficata.

«Quando le auto sono parcheggiate alla rinfusa sia a destra che a sinistra – precisa il consigliere – due vetture non si incrociano e la situazione peggiora quando deve transitare un furgone: non parliamo poi di quando la vicina Cgil-Camera del lavoro riceve numerosa utenza e i parcheggi interni non bastano, allora la viabilità diventa impossibile». Il disappunto è anche dei residenti: «Questa strada – contesta Roberta Selis, pensionata – ha le stesse dimensioni di quelle in cui, come via Tanas o via Bacu Abis, era stato istituito il senso unico: serve una soluzione analoga anche per noi». È pertanto allo studio l’istituzione del senso unico (in quale direzione è una valutazione che si farà in un secondo momento) solo nel segmento fra via Costituente e via Montenegro, o poco oltre. Allo studio modifiche di conseguenza anche nelle strade limitrofe.

