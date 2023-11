Via Parini, residenti contro l’area cani 

I lavori per la nuova area cani di via Parini sono quasi terminati ma tra i residenti del quartiere c'è un forte malcontento. Nei giorni scorsi si sono riuniti e hanno consegnato in Comune una lettera di diffida a sindaca e consiglieri, sottoscritta da oltre cinquanta persone. I cittadini dichiarano di non aver ricevuto alcuna comunicazione, neanche generica, che chiarisse la tipologia dell’intervento.

Secondo i residenti la realizzazione dell’area risulta in contrasto con i principi enunciati dalla legge 10/2013 sulla pianificazione degli spazi verdi, poi sviluppate nelle linee guida del ministero dell’Ambiente del 2017. A questo si aggiunge la preoccupazione per l’eventuale taglio di alberi, anch'esso in contrasto con le indicazioni ministeriali.

La corretta progettazione di un’area cani dovrebbe considerare alcuni importanti criteri, tra cui la distanza di almeno 100 metri da abitazioni, scuole e aree ludiche per i bimbi. Nel caso di via Parini le case distano solo pochi metri.

I residenti del quartiere hanno chiesto formalmente che il provvedimento venga rivisto e che si trovi un’area più adeguata, distante dalle abitazioni e ben più grande degli attuali 380 metri quadri.

La scelta di via Parini era stata contestata già all'epoca della sua approvazione e la precedente amministrazione venne incontro alle tante richieste avviando la ricerca di aree alternative.

L'ex sindaco Luigi Porceddu commenta: «In campagna elettorale hanno parlato di sinergie e di dialogo costante con la comunità. Qui c'è un intero quartiere contrario, questa è l'occasione di dimostrarlo».

