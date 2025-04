Via Parigi, nessuno rispetta lo stop 

Segnaletica rifatta a nuovo di recente, cartelli ben visibili, ma in pochi rispettano lo stop prima di entrare in rotatoria. Un incrocio, quello fra via Parigi, via Vienna e via della Resistenza - nella borgata Santa Lucia di Selargius - diventato ormai pericoloso, come da tempo lamentano molti automobilisti. Problema conosciuto dai vertici in Municipio che annunciano una maggiore presenza dei vigili nell’intersezione, e se necessario sanzioni per garantire più sicurezza. Il caso è finito di novo anche fra i banchi del Consiglio comunale con l’interrogazione dell’esponente della minoranza Riccardo Cioni: «Chi arriva da via Parigi in direzione via della Resistenza non rispetta lo stop», ha spiegato di recente, «la strada viene vista come un rettilineo e lo stop viene puntualmente ignorato nonostante ci sia il cartello e la scritta a terra, oltretutto viene percorsa a forte velocità. Quell’incrocio è pericoloso, non aspettiamo che succeda qualcosa di grave prima di intervenire».

