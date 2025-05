Via Paoli, crolla un albero pericolante: danneggiate tre auto, nessun ferito  

Un grosso albero si è abbattuto ieri mattina sulle auto in sosta in via Paoli, nel tratto tra via Oriani e piazza Garibaldi.

La pianta si trovata nel giardino di uno stabile abbandonato da decenni in una delle strade più importanti dello shopping cittadino ed è crollata probabilmente a causa della totale assenza di manutenzione. L’albero, piegandosi, ha divelto l’inferriata che circonda l’edificio ed è caduto su alcune auto parcheggiate nelle strisce blu e su altre in sosta in doppia fila.

I danni non sarebbero gravi – almeno secondo le prime stime – e non si segnalano feriti. Per la rimozione dell’arbusto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto anche alla messa in sicurezza della zona.

All’inizio del 2024 il Comune aveva commissionato un censimento e monitoraggio dei circa 8mila alberi cittadini al dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari. Un’esigenza nata per avere un quadro più preciso della situazione dopo la caduta, avvenuta il 15 maggio 2023, di alcuni rami di un Ficus Macroplylla in piazza Ingrao, che avevano distrutto un’edicola. Gli alberi che stanno sulle pubbliche piazze, vie, rotonde sono i più sofferenti perché vivono in un contesto ostile. Il monitoraggio ha consentito di fare delle verifiche sul tronco, sulle radici, sulla chioma e di constatare con una certa attendibilità lo stato di salute degli alberi. Terminata la verifica strumentale, le piante sono state classificate in categoria A, B, C o D, dove A sono quelle essenzialmente a rischio crollo e, quindi, da abbattere con urgenza. Tra le quali, evidentemente, non c’era quella crollato ieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA