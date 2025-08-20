VaiOnline
Villanova.
21 agosto 2025 alle 00:24

Via Ozieri, nessuno ripara la maxi perdita idrica: strade allagate da giorni 

I cantieri di Abbanoa in corso nella zona sono fermi da prima di Ferragosto 

Decine di segnalazioni, migliaia e migliaia di litri d’acqua sprecati, ma ancora nessun intervento. In via Ozieri la falla che si è aperta nella rete idrica prima di Ferragosto continua a formare un piccolo ruscello. L’acqua scorre in via Macomer, allaga lo slargo all’incrocio con via Tempio e prosegue giù quasi fino a piazza Garibaldi.

La perdita della rete si è verificata in un tratto della strada che per ora non è ancora stato interessato dai cantieri. Nelle scorse settimane gli operai avevano lavorato prima nella parte bassa (verso piazza San Rocco) mentre in questi giorni sono impegnati tra via Tempio e via Macomer. Ma l’impresa ha sospeso i lavori prima di Ferragosto e non li ha ancora ripresi.

Il progetto

L’appalto è da 1,2 milioni di euro e ha riguardato anche altre strade di Villanova. vie All’inizio l’impresa ha completato via Orlando e poi è passata a via Einaudi. Successivamente operai e mezzi pesanti si sono spostati nell’ultimo tratto tra via Oristano e via Abba. Come definito con il Comune, per limitare quanto possibile gli inevitabili riflessi sulla circolazione stradale, il cantiere è stato diviso in undici sottozone. Il nuovo cantiere di efficientamento delle reti idriche porterà complessivamente alla sostituzione integrale di 1,2 chilometri di tubature tra condotte principali e allacci alle utenze nel quartiere di Villanova.

Le vie interessate dalle operazioni di rifacimento saranno in totale otto: via Einaudi, via Orlando, via Abba, via Oristano e via Iglesias nel “distretto Sonnino” e via Ozieri, via Macomer e via Tempio nel distretto idrico “San Vincenzo Medio”.

I dati

L’investimento è di 1,2 milioni di euro: sono risorse finanziate tramite i fondi europei di sviluppo e coesione “Fsc – “Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico”. Nella stessa linea di finanziamenti ci sono anche i due appalti in corso, per ulteriori 8 milioni di euro, che riguardano il rifacimento della dorsale che collega i serbatoi di San Michele a quelli di Monti Urpinu.

I lavori sono iniziati a gennaio scorso e saranno terminati entro la fine dell’anno.

