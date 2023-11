Via Ottaviano, messi a dimora altri 20 alberi 

Arrivano alberi tutti nuovi in via Ottaviano.

Nonostante le cure con concimazione e uso di fertilizzante, infatti 20 dei 67 piantati negli scorsi mesi in via Ottaviano non sono proprio riusciti ad attecchire. Nei giorni scorsi si sono seccati, diventando una vista triste per i cittadini che passeggiavano in centro. In questi giorni è stata completata la sostituzione con alberi nuovi.

L’amministrazione comunale aveva già mostrato di credere molto in questo progetto dei nuovi alberi, piantati dopo il rifacimento dei marciapiedi. «Come dichiarato più volte abbiamo sempre monitorato la situazione e programmato la sostituzione per il periodo autunnale e come da programma si è provveduto alla sostituzione senza alcun costo aggiuntivo», spiega l’assessora al verde pubblico Roberta Argiolas, «ora bisognerà attendere la prossima primavera per poterli vedere fiorire e colorare la via».

